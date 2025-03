Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Roberto Carvalhais, o Neneco, marcou para o próximo dia 19 o lançamento de sua autobiografia, “Neneco – Uma paixão pelo tênis”. A noite de autógrafos será realizada às 21h, no Centro Cultural Minas Tênis Clube, com entrada franca.

Com prefácio de Thomaz Koch, o autor conta sua história de mais de seis décadas de dedicação ao tênis. A produção editorial é da jornalista Cláudia Leal. Entre os anos 1970 e 1980, Neneco foi um dos mais vitoriosos do país, conquistando incontáveis torneios nacionais pelo Minas Tênis Clube, Fluminense, Flamengo e Leme Tênis Clube.

Ele também fez parte de seleções brasileiras em várias competições internacionais, incluindo Copa Davis, Jogos Pan-Americanos e Campeonatos Sul-Americanos. Neneco começou a carreira de treinador em 1980, no Leme Tênis Clube.

Em 1988, ele foi contratado pelo Minas Tênis Clube e, já no ano seguinte, a equipe minastenista quebrou um jejum de 12 anos sem títulos nacionais, vencendo o Campeonato Brasileiro Infanto-juvenil. Foi a primeira de inúmeras vitórias relevantes do clube mineiro, conquistadas ao longo dos 33 anos em que Neneco esteve à frente do seu Departamento de Tênis.

Neneco formou e revelou uma geração de campeões para o tênis mundial, como Marcelo Melo, número 1 de duplas da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), em 2015; Bruno Soares, número 2 de duplas da ATP, em 2016; Daniel Melo, André Sá, Marcos Leite, Pedro Braga, Stephanie Mayorkis e muitos outros.



• PARA TODOS

Numa proposta inédita de ecoturismo inclusivo em Nova Lima, nesta quarta-feira (12/3) será lançado o projeto Trilhas Para Todos, com o objetivo de ampliar o acesso de pessoas com deficiência às belezas naturais dos municípios da região.

Idealizada pelo Projeto Trilhas, em parceria com o Mountain Bike BH e o espaço C.A.S.A. (Centro de Arte Suspensa e Armatrux), a iniciativa cria oportunidades para que todos possam desfrutar de trilhas e aventuras ao ar livre, proporcionando equipamentos adaptados e suporte especializado aos participantes.



• "JULIETTI"

O projeto irá disponibilizar equipamentos de alta tecnologia para que PCDs possam participar das trilhas, acompanhados por guias treinados por Guilherme Sette Câmara, educador físico que há mais de 30 anos trabalha com pessoas com deficiência.

Entre os aparelhos, estão duas cadeiras “Julietti”, modelo criado pelo engenheiro Guilherme Simões para a esposa, Juliana Tozzi, portadora de uma síndrome autoimune rara que a levou a uma limitação dos movimentos do corpo. O lançamento do Trilha Para Todos acontecerá na sede do C.A.S.A (Rua Himalaia, 69, Vale do Sol, Nova Lima), com apresentação dos equipamentos e das trilhas.



• ZUMBI

Na véspera do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, a Cia Baobá Minas promove o I Festejo do Prêmio Zumbi de Cultura, exaltação à memória, identidade e ancestralidade negra.

A celebração está marcada para 20/3 (quinta-feira), às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, com entrada franca. O evento reúne homenageados, artistas, mestres e coletivos negros para fortalecer laços e reconhecer iniciativas de destaque na cultura, educação e política. A programação inclui apresentações de Adriana Araújo, Cia de Dança Baobá Minas, Fran Januário, Mamour Bah e Bloco Orisamba.



• OTHON BASTOS

Um dos atores mais longevos na história do teatro nacional, Othon Bastos, aos 91 anos, segue com uma das turnês mais bem-sucedidas com o espetáculo “Não me entrego, não!”, seu primeiro monólogo, escrito e dirigido por Flávio Marinho.

O espetáculo estreou em junho de 2024 e chega a Belo Horizonte para duas únicas apresentações, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, nos dias 6 e 7 de junho (sexta e sábado), às 20h, no ano em que se comemora a 24ª edição do Teatro em Movimento, de Tatyana Rubim.

