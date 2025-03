Fernanda Torres é tema de caricatura de artista mineiro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



A atriz Fernanda Torres não trouxe o Oscar de Melhor Atriz pelo filme “Ainda estou aqui”, mas o Brasil reconhece o trabalho dela como Eunice Paiva no longa de Walter Salles. O artista mineiro Bruno Lanza, por exemplo, fez uma bela caricatura da filha de Fernanda Montenegro e a postou em sua página no Instagram (@brunolanza.art).

“Criar uma caricatura como esta é processo minucioso e demorado. Comecei com o esboço inicial, capturando as características marcantes da Fernanda”, explica ele no vídeo que acompanha a ilustração. “Minutos antes da cerimônia, ajustei os detalhes para refletir o look que ela escolheu para a noite. Cada etapa exige atenção e dedicação para trazer à tona a essência e a emoção do momento”, observa.





No futebol



Conhecido pelo talento como ilustrador, Bruno ficou famoso na Copa do Catar. Ele se propôs o desafio de fazer diariamente em sua rede social caricaturas dos jogadores da Seleção Brasileira até o final da competição. Três dias antes do início do torneio mundial, percebeu que seriam 28 dias. “Era o tempo certinho para desenhar diariamente os 26 jogadores mais o Tite”, disse à coluna na época da

Copa do Mundo.



Festa do Oscar em BH



Foram necessários 32 anos para que Franklin Bethônico, organizador da festa do Oscar em Belo Horizonte desde a década de 1990, sentisse o sabor especial de segurar a estatueta “brasileira”, conquistada pelo filme “Ainda estou aqui”. Desta vez, ao contrário dos suntuosos encontros anteriores, o empresário e cinéfilo optou por um jantar em petit comité em sua cobertura, na Savassi.

A mudança tem justificativa: Franklin embarca amanhã para a Europa, onde planeja passar o mês de março. Os convidados acompanharam a transmissão da cerimônia no Dolby Theatre, em Los Angeles, no telão montado na sala do segundo andar do apartamento.

Festa do Oscar de Franklin Bethônico se tornou tradição na agenda social de BH Acervo pessoal

Início em Itabira



O amor e o interesse pela sétima arte foram despertados em Franklin ainda na infância. Sempre ao lado da irmã, Noris, ele frequentava sessões de cinema em Itabira, sua terra natal. Mais tarde, já em Belo Horizonte – para onde se mudou com os pais, Inês e Diogo Bethônico –, a paixão aumentou nas sessões dos cines Brasil e Metrópole. Daí para a primeira festa do Oscar, foi um pulo.



Automóvel Clube



Na primeira vez, Franklin Bethônico convidou amigos para acompanhar a transmissão do Oscar pela televisão. Algo bastante informal, mas o sucesso foi tão grande que, aos poucos, Franklin agregou a seu evento nomes como o diretor de teatro Ronaldo Brandão, que transformou a festa numa das datas mais aguardadas do calendário social de Belo Horizonte. O Automóvel Clube foi o endereço que mais recebeu o evento, que também passou pelo Museu de Artes e Ofícios, Centro Mineiro de Danças Clássicas e Iate Tênis Clube.

