Veja semelhanças entre vestidos das Fernandas Torres e Montenegro no Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fernanda Torres compareceu, neste domingo (2/3), à cerimônia do Oscar usando um vestido preto. A cor também foi escolhida pela mãe, Fernanda Montenegro, na premiação de 1999, quando concorreu a Melhor Atriz, por “Central do Brasil”. As duas são as únicas brasileiras que já indicadas na categoria.

No tapete vermelho, Montenegro usou um look "tubinho" da Valentino, feito com pedrarias e organza. A peça de mangas longas tinha mangas transparentes. A intérprete de Eunice Paiva, em “Ainda estou aqui” apostou em algo parecido.

Torres usa um vestido customizado da coleção Summer-Spring 2025 Haute Couture, da Chanel, de mangas longas e transparência. No entanto, a filha ousou um pouco mais, seu modelo tem brilhos, plumas e adornos. O styling é de Antonio Frajado; a beleza de Daniel Hernandez.

Frajado foi responsável por todos os looks usados por Fernanda nos eventos de divulgação do filme pelo mundo. Com visuais elegantes, sóbrios e sofisticados, a cor preta dominou as produções, assim como a silhueta reta.