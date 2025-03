Zoe Saldaña revela planos para depois do Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Na expectativa de levar o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2025, Zoe Saldaña revelou, em sua passagem pelo tapete vermelho, que já está planejando o que vai fazer após o fim da temporada de premiações. “Quero levar meus filhos para a escola todos os dias”, disse. Ela concorre ao prêmio pela performance em “Emília Perez”.

Zoe é mãe de três meninos: os gêmeos Cy Aridio e Bowie Ezio, nascidos em 2014, e Zen Anton, nascido em 2017. Ela contou que, durante a campanha para a premiação, o marido, Marco Perego, ficou mais responsável pelos filhos. Mas que ela não vê a hora de poder se dedicar à família.

Em conversa com a E!News, Zoe também falou sobre como se sentiu após sua primeira indicação ao Oscar. “Eu fiquei muito feliz, minha criança interior amou. Como artista, eu quero fazer o que eu amo e poder ser reconhecida por isso é incrível. Essa noite acendeu um fogo em mim de querer contar histórias que são inspiradoras e, algumas vezes, desconfortáveis – mas que valem a pena”, disse.

“Emília Perez” foi indicada a 13 categorias no Oscar. O longa que conta a história de um narcotraficante que passa por uma transição de gênero rendeu diversas polêmicas desde que foi lançado. Mas, Zoe saiu em defesa do trabalho.

“Eu não tenho arrependimentos. Esse filme foi muito importante para mim, as conversas que eu pude ter por causa dele, com amor e respeito. Tudo isso me ajudou a crescer como pessoa e me reencontrar como artista”, disse.