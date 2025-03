Oscar 2025: Acompanhe a cerimônia

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Chegou a hora! A 97ª edição do Oscar está começando. A partir de agora, você pode acompanhar aqui a cerimônia da mais badalada premiação do cinema.

Serão entregues na noite deste domingo (2/3) 23 prêmios. "Ainda estou aqui", de Walter Salles, concorre em três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme.



Pela primeira vez a ceriomônia de abertura é apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Ele substitui o também humorista Jimmy Kimmel, que esteve à frente das duas edições anteriores. Primeira atração da noite, Ariana Grande cantou "Over the raimbow", do filme "O mágico de Oz" (1939). Na sequência, Cynthia Erivo cantou "Home". E, por fim, as duas cantaram em dueta "Defying Gravity", do longa "Wicked", protagonizado por elas e que concorre, entre outras categorias, a Melhor Filme.

Primeira referência a um concorrente é à "A substância" no VT incial, quando Conan O'Brien sai de dentro do corpo de Demi Moore, assim como a versão mais jovem da personagem no longa de Coralie Fargeat. No monólogp de abertura, O'Brien fez piada consigo ('Um completo desconhecido', 'Nosferato'... foram alguns nomes que me chamaram no tapete vermelho", brincou ele) e foi polido ao citar os indicados.

A piada mais dura foi direcionada à Karla Sofía Gascón. "Adorei 'Anora', boa história. Uma curiosidade: eles usam palavrões 479 vezes, são três vezes mais do que a relações públicas de Karla Sofía Gascón. A Karla está conosco hoje e se você for tuitar algo sobre o Oscar lembre que meu nome é Jimmy Kimmel", alfinetou O'Brien.

Sobre "Ainda estou aqui", disse: "É a história de uma mulher que teve que viver sozinha depois de o marido desaparecer. Minha esposa viu o filme, adorou e disse que seria uma boa ideia se acontecesse comigo".

O’Brien falou brevemente sobre alguns dos filmes que concorrem à premiação. “Ariana e Cynthia sensacionais, incríveis”, elogiou as protagonistas de Wicked. “É o filme perfeito para quem terminou de assistir a ‘O mágico de Oz’ e se perguntou se os personagens secundários fizeram faculdade", brincou. Quando citou “O brutalista” mais uma piada: “Gostei muito. Não queria que acabasse e nunca acabou. Também disse que é católico e adorou “Conclave”.