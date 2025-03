Selton Mello no Oscar: 'Vou tietar todo mundo'

No tapete vermelho do Oscar 2025, na noite deste domingo (2/3), Selton Mello se mostrou animado com a possibilidade de encontrar grandes nomes da indústria e não escondeu a empolgação. “Vou tietar todo mundo, eu nasci em Passos, interior de Minas Gerais, isso é o máximo”, disse. Nos dias antes do Oscar, inclusive, ele postou fotos nas redes sociais ao lado de atores de renome, como Jack Black.

Selton destacou que, desta vez, não precisará correr atrás dos astros – são eles que estão vindo até ele. “O mais legal é que eu não preciso fazer muito esforço porque, agora, o filme é amado. Essas pessoas que estão chegando em mim”, disse o ator, referindo-se ao sucesso internacional de Ainda Estou Aqui, filme brasileiro que disputa três categorias no Oscar, incluindo Melhor Filme.

Durante a entrevista à Globo News, ele também celebrou a repercussão positiva do longa e ressaltou a importância da produção para o cinema brasileiro. “É um filme belo, cinematograficamente impecável, emocionalmente poderoso e politicamente fundamental”, afirmou.

Com exibições bem-sucedidas em países como França, Reino Unido e Estados Unidos, Ainda Estou Aqui chega à premiação com grandes expectativas.