Oscar 2025: brasileiros se preparam com sal grosso e clima de Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi o relógio virar 00h que a torcida por "Ainda Estou Aqui" começou a contar os minutos e segundos para o Oscar, que acontece daqui a poucas horas.

No meio do carnaval, os brasileiros encarnam também clima de Copa do Mundo e usam de diversos artifícios para o filme e Fernanda Torres se saírem vencedores e levarem as estatuetas de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz.

Banho de sal grosso, para afastar inveja e energia negativa, e promessas são jeitos encontrados por internautas para garantir a vitória brasileira.

Como tudo acontece na Austrália primeiro, que está mais de 10 horas à frente do Brasil, teve até quem decretasse Fernanda já campeã por lá.

