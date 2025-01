Selton Mello, intérprete de Rubens Paiva no filme, comemorou as indicações nas redes sociais.

Na manhã desta quinta-feira (23/1), o filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, foi indicado a três das principais categorias do Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

Selton Mello, intérprete de Rubens Paiva no filme, comemorou as indicações nas redes sociais.

"Nosso país precisava desse filme. O mundo todo precisava desse filme nesse exato momento. Três indicações ao Oscar. Com a de Melhor Filme, nós entramos para a história. Para sempre, ainda estamos aqui", escreveu o ator.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda estou aqui” mostra como Eunice Paiva (Fernanda Torres) criou sozinha os cinco filhos e cursou Direito depois que seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, foi sequestrado por agentes do regime militar. Ela lutou pelo reconhecimento por parte do Estado brasileiro do assassinato de Rubens Paiva pela ditadura militar. O corpo nunca foi localizado.

A 97ª cerimônia do Oscar está prevista para 2 de março.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos