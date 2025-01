O Rotten Tomatoes, famoso site agregador de críticas internacionais, concedeu o selo Certified Fresh ao filme “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles. Esse selo é reservado a produções que atingem pelo menos 75% de aprovação entre os críticos. Até o momento, o longa brasileiro nota 95%.

A nota levou em conta a análise de 57 críticos. Quando o assunto é aprovação do público, a nota sobe para 98%, com mais de mil avaliações.

Estrelado por Fernanda Torres, “Ainda estou aqui” é a mais recente obra do diretor de “Central do Brasil” (1998) e já estreou com aclamação nos cinemas dos Estados Unidos. O filme arrecadou US$ 125,4 mil no primeiro fim de semana, sendo exibido em apenas sete salas — cinco em Nova York e duas em Los Angeles. Essa performance garantiu ao longa a maior média de arrecadação por sala no período, com US$ 25 mil por sala.





“Ainda estou aqui” também vem fazendo história nas premiações internacionais. O filme foi indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Filme Estrangeiro, e Fernanda Torres fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama. Ela superou nomes consagrados como Nicole Kidman (“Babygirl”), Angelina Jolie (“Maria Callas”), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Pamela Anderson ("The Last Showgirl") e Kate Winslet (“Lee”).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além disso, o longa conquistou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, venceu o Green Drop Award e foi reconhecido em eventos como o Vancouver International Film Festival e o Miami Film Festival GEMS, consolidando seu lugar como um marco para o cinema brasileiro.