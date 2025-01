Palloma Thamirys é a grande vencedora do reality show “Corrida das blogueiras - uma nova chance”. Ela recebeu a coroa de cola quente durante a final do programa, realizada nessa terça-feira (21/1), em São Paulo. O programa, apresentado pelos youtubers Edu Camargo e Fih Oliveira, do Diva Depressão, finalizou sua sexta temporada, resgatando participantes considerados injustiçados nas edições anteriores.

Palloma Thamirys é a vencedora de 'Corrida das blogueiras' Reprodução / YouTube





Palloma, que havia sido finalista na segunda temporada, recebeu 37,8% dos votos. A vice-campeã foi a drag queen Dacota Monteiro, com 37,1% – menos de mil votos de diferença. A terceira colocada foi Ju Barbosa, com 25,1%. Com shows de Karol Conká e Lia Clarke, o público também escolheu Vini Freire como miss simpatia, por ter tido o maior aumento de seguidores durante a exibição do programa.





O “Corrida das blogueiras” foi criado em 2018 e é totalmente transmitido pelo YouTube. O programa é considerado um dos maiores realities shows da internet brasileira. A competição entre criadores de conteúdo busca a melhor blogueira do Brasil, com provas de maquiagem, produção de vídeo, publicidade, produção de roupas com cola quente, entre outras.







Além do entretenimento, o programa se destaca pela representatividade, celebrando a pluralidade de orientações sexuais, identidades de gênero e estilos. Inspirado no reality internacional “RuPaul’s drag race”, o “Corrida” adapta o formato ao público brasileiro, explorando humor, irreverência e moda em cada episódio. Não é à toa que o programa emplaca memes





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A dinâmica do programa consiste em uma prova principal, avaliada pelas juradas, Lorelay Fox, Nátaly Neri, Renata Santti e Blogueirinha. Quem não se sai bem, enfrenta uma nova prova, chamada de “flop”, que vale a eliminação. Somente a final é decidida pelo público.