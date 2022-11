4º temporada: Reality show do YouTube busca novo influenciador do Brasil

O Corrida das Blogueiras vai ao ar toda terça-feira, às 20h no canal Diva Depressão. Os episódios do podcast vão às quartas, no canal DragBox. Todos os vídeos ficarão disponíveis após a transmissão. (foto: Divulgação)





As edições anteriores lançaram nomes como Renata Santi, campeã da “coroa de cola quente” em 2018, que ganhou notoriedade com maquiagens artísticas e “challenges”. As duas primeiras temporadas do reality bateram mais de 10 milhões de visualizações. Para essa temporada, Filipe Oliveira e Eduardo Camargo prometem participantes muito talentosos e provas de tirar o fôlego.





“A temporada que quase não veio acabou se tornando a mais grandiosa em todos os sentidos”, adiantou o perfil oficial do reality.





Corrida das novidades

Além de novos participantes para a competição, o Diva Depressão promete mais novidades. Para começar, a música de abertura, gravada na voz de Fih e Edu, ganhou um remix assinado pelo S4TAN. Além disso, a estreia será em grande estilo, com transmissão em salas de cinema em São Paulo, com a presença dos apresentadores, das juradas Lorelay Fox, Karen Bachini e Nataly Neri e do elenco da temporada anterior. Apresentadores e júri prometem ousar e trazer maquiagens extravagantes e muita informação de moda.





Além disso, o reality contará com o “lounge das blogueiras”, o espaço ainda não teve a função revelada, mas seguidores apostam que será um local para que ocorra a deliberação dos jurados.





A ganhadora da última edição, Lidiane Bergman, vai comandar um podcast, junto com o canal Dragbox , comentando os melhores momentos dos episódios semanais.





O Corrida das Blogueiras vai ao ar toda terça-feira, às 20h no canal Diva Depressão. Os episódios do podcast vão às quartas, no canal DragBox. Todos os vídeos ficarão disponíveis após a transmissão.

Depois de um ano da terceira edição e o risco do projeto não sair do papel, o canal Diva Depressão estreia hoje (8/11) a quarta temporada do Corrida das Blogueiras. O reality show com provas de maquiagem, moda, publicidade, fotografia e vídeo busca o novo influenciador ou influenciadora do nicho de beleza do Brasil.