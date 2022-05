Reality 'Caravana das Drags' inicia gravações em Diamantina

Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi apresentam o reality 'Caravana das Drags' (foto: Reprodução/Amazon Prime Video)

Apresentado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, uma das Drag Queens mais reconhecidas do Brasil, o reality show "Caravana das Drags", do serviço de streaming Amazon Prime Video, iniciou sua viagem pelo país em abril e chegou a Diamantina nesta quarta-feira (04/05). As gravações estão ocorrendo em uma estrutura montada no campo do Tijuco, com uma mega produção.Em "Caravana das Drags", os espectadores acompanharam uma competição entre artistas drag em uma viagem pelo Brasil a bordo de um ônibus extravagante em busca do título de "Drag Suprema".Na competição, as participantes enfrentam desafios inspirados nas tradições culturais dos lugares que visitarão, como Diamantina, além de Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Salvador (BA), Recife e Olinda (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA).





Ônibus do reality 'Caravana das Drags' passeia pelas ruas de Diamantina (foto: Reprodução/Instagram)

Ikaro Kadoshi usou sua conta no Instagram para compartilhar imagens do Centro Histórico de Diamantina e um momento dos bastidores da gravação do reality com Xuxa fazendo sua maquiagem. "Agora meu rosto vai ter a make dos anjos! Te amo", escreveu o apresentador.