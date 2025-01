Dois homens foram presos usando uma pistola de cola quente e uma réplica de arma de fogo para render moradores de uma casa em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. Eles agrediram as vítimas e chegaram a levar R$ 5 mil no assalto.

Após invadirem a casa no Bairro Viola Rosa, os criminosos fingiram estar armados e amarraram as duas pessoas que encontraram no local e os amordaçaram.

Eles foram ameaçados com um facão e agredidos com socos e chutes.

A casa foi revirada pela dupla em busca do que roubar, até que encontraram os R$ 5 mil em dinheiro e fugiram com o valor. Outros objetos da residência forma levados.

Uma testemunha que estava fora da casa e viu os ladrões deixarem o local foi ameaçada pela dupla. Essa mesma testemunha entrou na casa e soltou as vítimas.

A Polícia Militar obteve informações sobre os suspeitos e encontrou os homens ainda com parte do que foi roubado.