O motorista de um caminhão-cegonha, carregado de veículos, foi preso sob suspeita de embriaguez ao volante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na BR-050, após ser flagrado pelos policiais transitando em zigue-zague.

Ele foi detido na tarde dessa quarta-feira (8/1), quando policiais rodoviários federais de Uberaba receberem denúncias da concessionária Triunfo e da Central de Controle e Comando da Superintendência da PRF de Minas Gerais.





A PRF acompanhou o motorista por cerca de 30 minutos, quando gravou um vídeo flagrando a direção perigosa.





Em seguida, o suspeito foi abordado e parou o veículo no acostamento. Ainda conforme a PRF, ao se aproximar, ele estava deitado dentro do caminhão e apresentando sinais de embriaguez.





“Dentro do caminhão, foram encontradas três cervejas em uma geladeira portátil. O condutor foi convidado a se retirar do veículo e colocado na ambulância para atendimento médico. Então, a equipe ofereceu o teste do etilômetro ao condutor, visto que ele apresentava sinais de embriaguez. O teste de alcoolemia constatou o teor de 0.84 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, confirmando a embriaguez ao volante”, informou a PRF.



Tentativa de fuga



O suspeito tentou escapar depois de ser atendido pela equipe de resgate e no momento da transferência dele para outra viatura de resgate que o encaminharia à unidade hospitalar, ainda conforme a PRF. “Ele conseguiu sair do veículo e fugiu, entrando em uma propriedade privada nas proximidades de posto de combustível do KM 152. Ao ser encontrado, tentou fugir novamente, correndo em direção a uma área rural, momento em que foi contido pelos policiais”, complementou a PRF em nota.

Em seguida, o caminhoneiro foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PCMG) de Uberaba.