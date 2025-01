A Avenida Sebastião de Brito, no cruzamento com a Cristiano Machado, no Bairro Dona Clara, na Pampulha, vai ficar interditada à noite e de madrugada. A mudança no trânsito vai ser implementada das 22h às 5h e vai começar na próxima segunda-feira (13/1), com previsão de durar dez dias. A obra faz parte da implementação do viaduto no local.





Os acessos da Avenida Cristiano Machado para a Sebastião de Brito vão ser interditados em ambos os sentidos para a colocação das vigas do viaduto norte.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a medida visa garantir a segurança de pedestres e veículos que transitam pelo local. “Faixas de pano e placas de sinalização serão implantadas para orientar motoristas e pedestres na região. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) vão monitorar o trecho”, informou o Executivo municipal.





As obras





Durante a operação, serão içadas seis vigas de aproximadamente 25 metros de comprimento, em um total de 200 toneladas de aço.

As vigas são içadas em conjunto de duas peças juntas.

A obra faz parte da implementação de viaduto, que tem como objetivo melhorar o trânsito na região. Estão sendo investidos cerca de R$ 90 milhões com recursos provenientes do contrato de financiamento da Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro. A previsão de conclusão de toda a obra é para o segundo semestre deste ano.





Transporte e desvios





As linhas 504 (Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida) e 9503 (Taquaril/Jaraguá) terão o itinerário alterado, seguindo pelo desvio, e um ponto de embarque e desembarque alterado. O ponto na Avenida Sebastião de Brito, número 1.295, vai ser desativado. Por outro lado, haverá um ponto provisório na Rua Dr. João Miranda, número 33.

O desvio recomendado pela PBH é: Avenida Cristiano Machado (sentido Centro), Rua Cajuí, Rua Piracema, Rua Dr. João Miranda, Avenida Sebastião de Brito.





