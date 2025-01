Morreu, na madrugada dessa quinta-feira (9/1), a décima terceira pessoa vítima do período chuvoso em Minas Gerais. Um homem, de 30 anos, tentou atravessar uma ponte de madeira acima de um córrego montado a cavalo enquanto chovia forte na região, mas foi arrastado pela correnteza e morreu afogado, no município de Tombas, na Zona da Mata de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Defesa Civil de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada por uma testemunha, que acompanhava a vítima, ainda durante a madrugada, logo após o homem ter sido levado e ter desaparecido. O corpo foi encontrado pela manhã, a aproximadamente 500 metros do local.

Conforme registros da Defesa Civil, o homem e o animal foram arrastados no “Córrego das Bananeiras”, próximo à divisa com o município de Faria Lemos. Os bombeiros afirmaram que o animal foi encontrado vivo nas proximidades. O local foi isolado para investigações da Polícia Civil.

Desde o início do período chuvoso em Minas, em setembro, três pessoas morreram em Ipanema e duas pessoas morreram em Raul Soares, no Vale do Rio Doce. Os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Capinópolis, Alterosa, Carangola e Nepomuceno também registraram uma vítima cada.

No mesmo período, 198 pessoas ficaram desabrigadas e outras 1.389 pessoas ficaram desalojadas, segundo a Defesa Civil.

Ocorrências nas últimas horas



De acordo com a Defesa Civil estadual, o município de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas, registrou uma chuva intensa durante a madrugada desta sexta-feira (10/1). Com isso, a lagoa do Paluza do Joaquim, no “Pesque Pague Paluza”, não transbordou e atingiu as ruas da região.

Quatro pessoas de uma mesma família precisara ser retiradas da casa que moram, que ficou inundada. Elas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhados para casa de parentes.

Já em Pará de Minas, no Oeste do estado, uma barragem na zona rural não suportou o volume das chuvas e rompeu. As águas escorreram para o pasto e não causaram prejuízos, mas na região central da cidade, os ventos fortes derrubaram árvores, o que obstruiu parcialmente o acesso de moradores às residências.

Guimarânia, no Triângulo Mineiro, também registrou problemas em decorrência das chuvas. Por volta das 18h dessa quinta feira( 9/1), um temporal atingiu o município e provocou a queda de uma árvore na BR-365, próximo ao quilômetro 441, no sentido de Patos de Minas. Parte de um talude da encosta à lateral da rodovia também cedeu.

Na Zona da Mata, os rios que cortam o município Rio Espera transboradaram e inundaram a Rua Dr. Carmindo Garcez. O nível da água chegou a 1,5 metro, causando uma interdição de aproximadamente duas horas. Na comunidade da Vargem dos Gonçalves, a chuva danificou uma ponte e apenas pedestres e motocicletaas conseguem passar pelo local.