Motorista da carreta ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente, na BR-381

Uma carreta de carga tombou e pegou fogo na pista da BR-381, na altura do quilômetro 483, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (10/1).





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta derramou uma carga de tubos na via e, no acidente, pegou fogo. O acidente aconteceu por volta das 6h.

A Arteris Fernão Dias, concessionária que controla a via, afirmou que a pista sentido São Paulo está completamente interditada, sem previsão de liberação. Já a pista da esquerda e central estão liberadas. Às 7h, a rodovia registrava quatro quilômetros de congestionamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) estão no local para controlar o fogo. Informações preliminares dão conta que motorista ficou preso às ferragens e morreu no local.

Segundo a PRF, o corpo será encaminhado para o IML e o veículo retirado da pista.

A Perícia foi acionada para investigar as causas do acidente.

Matéria em atualização.