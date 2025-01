Dois homens, ambos de 44 anos, foram presos na madrugada dessa quarta-feira (8/1) em Frutal, no Triângulo Mineiro, por suspeita de estelionato. O primeiro a ser detido confessou para equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) da cidade que ele e o patrão forjaram um capotamento de uma picape Fiat Strada para receber o seguro do veículo.





A ocorrência se iniciou durante patrulhamento preventivo dos militares na LMG-733, zona rural de Frutal, onde foi localizado o veículo, aparentando ter se envolvido em uma saída de pista seguida de capotamento. No entanto, nenhuma pessoa estava no local e os policiais militares rodoviários não haviam recebido nenhuma chamada para atendimento de acidente de trânsito.



Instantes depois, conforme o registro da corporação, a cerca de três quilômetros do local, os militares encontraram um homem caminhando à margem da pista e falando ao celular.



Questionado, ele demonstrou nervosismo e entrou em contradição sobre o suposto acidente, sendo que pouco tempo depois acabou confessando que se tratava de uma tentativa de fraude contra a seguradora e realizada com seu patrão.





Equipe da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local do falso acidente para realizar os trabalhos de praxe.





Também consta no registro policial que, durante os trabalhos periciais, o segundo suspeito de estelionato foi preso em flagrante.





Funcionário da seguradora do veículo também esteve no local do crime e disse que vai representar contra os dois homens em juízo.

