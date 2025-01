A ponte sobre o Rio da Velhas, na BR-365, trecho entre Pirapora e Montes Claros, no Norte de Minas, foi interditada parcialmente nesta quinta-feira (9/1), sendo impedida a passagem de veículos acima de 25 toneladas (entre caminhões, carretas e ônibus), devido a problemas na sua estrutura.

A interdição parcial foi comunicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por meio de nota.

A ponte fica localizada no distrito de Barra do Guaicuí, em Várzea da Palma, mas está mais próxima de Pirapora (a 20 km de distância). Barra do Guacuí também está próxima do ponto onde o Rio das Velhas deságua no Rio São Francisco.

Não foi divulgado por quanto tempo a ponte continuará interditada parcialmente. Por meio de nota, o Dnit informou apenas que a restrição "vai durar" até a conclusão dos trabalhos de reforço da estrutura. E diz ainda que os serviços a serem feitos por empresa contratada vão se estender por 20,3 km da rodovia, entre o KM 138,3 e o KM 158.

O órgão federal informou ainda que está sendo feita uma operação com a pesagem dos veículos de carga no local e que o trecho foi sinalizando, “alertando os usuários para a interdição temporária”.

A ponte da BR-365 em Barra do Guaicuí tem 180 metros de comprimento e 100 metros de vão livre. O Dnit decidiu pela interdição parcial após uma vistoria na estrutura.

Embora o órgão não tenha informado quais os problemas verificados na edificação, a ponte apresenta ondulações na pista e estaria com erosão nas cabeceiras e avarias na estrutura, segundo moradores da região.

Desvio

A BR-365 é a principal ligação entre o Alto Paranaíba/Triângulo Mineiro e o Norte de Minas. A rodovia é muito usada por veículos de cargas que seguem do interior de São Paulo ao Nordeste. Nesse caso, os motoristas vão a Montes Claros, onde pegam a BR-251 em direção a Rio-Bahia (BR-116).

A recomendação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é a de que os motoristas de veículos acima de 25 toneladas que seguirem do Alto Paranaíba/Triângulo Mineiro em direção a Montes Claros façam um caminho alternativo.

A rota consiste em ir até Pirapora, pegar a MCG 496 (passando por Várzea da Palma e Lassance) para alcançar a MCG-135 em Corinto e completar a viagem até Montes Claros. O desvio representa um aumento de cerca de 200 quilômetros de estrada.