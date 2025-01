Os estragos causados pelas fortes chuvas em Unaí, no Noroeste de Minas Gerais, têm preocupado as autoridades municipais. A cidade registrou 117,8 milímetros (mm) de precipitações entre a manhã de terça (7) e quarta-feira (8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que representa um acúmulo de água muito alto. Isso resultou em alagamentos em diversos pontos da cidade e o rompimento em uma barragem agrícola, deixando a prefeitura em alerta.

De acordo com o Executivo municipal, uma reunião emergencial foi realizada nessa quarta para deliberar sobre ações prioritárias a serem desenvolvidas para o enfrentamento dos efeitos da chuva. Segundo a Defesa Civil, em poucas horas choveu o que era esperado em mais de uma semana e a previsão indica novas precipitações.

Dentre as ocorrências, houve a inundação de uma elevatória de esgoto da Estação de Tratamento de Esgotos do Saae, no Bairro Politécnica, que causou deslizamento de talude na Serra da Bocaina. Já o rio Preto transbordou e elevou o nível da água na calha principal e, em vários pontos, saiu do leito, conforme registros compartilhados nas redes sociais. A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) informou que a vazão do Rio Preto subiu dos normais 60 metros cúbicos por segundo para 283 metros cúbicos de água por segundo.

Além deste caso, a rodovia BR-251 foi inundada devido a elevação do nível do Ribeirão Cangalha, mas foi normalizada depois de algum tempo. A água do Rio Preto superou o leito, transbordando em alguns pontos, inclusive na área urbana. Na ocasião, quatro casas do Bairro Olaria foram tomadas parcialmente pela água. Houve, ainda, queda de terra sob a LMG-628, mas a via não precisou ser interditada.

Outros casos

Além de Unaí, a Defesa Civil de Minas Gerais registrou pelo menos outras sete cidades de Minas Gerais com problemas decorrentes da chuva. Em Dom Silvério, na Zona da Mata, ocorreram inundações em pontos críticos e diversas comunidades rurais ficaram ilhadas, deixando 104 desalojados. Houve destruição de pontes e obstrução de vias. A rodovia MG-120 ficou interditada devido a queda de uma barreira e passagens de água foram arrastadas. Já em outras ruas do município, houve queda de encostas e danos estruturais.

Em Coromandel, no Alto Paranaíba, uma cratera lateral foi aberta em uma rua sem pavimento que dá acesso ao distrito industrial. Houve, ainda, um deslocamento de aterro de acesso em uma ponte de estrada vicinal que liga a cidade ao aterro controlado do município e um deslocamento de asfalto e da calçada em dois pontos de uma avenida da cidade devido ao transbordamento do córrego Coromandel.

O deslizamento de um talude caiu sobre uma residência no bairro Horto, em Carangola, na Zona da Mata, e matou um idoso soterrado, contabilizando a 12ª morte no período chuvoso no estado. No total, 12 pessoas tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil devido ao deslizamento e estão desalojadas em Carangola.

Até a manhã desta quinta, a Defesa Civil estadual contabilizou 1.385 pessoas desalojadas em decorrência das fortes chuvas em todo o estado e outras 198 desabrigadas. Ao todo, 46 municípios estão em situação de anormalidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para todos os 853 municípios de Minas Gerais podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação e ventos de até 60km/h.

Lista de cidades em situação de anormalidade

Brazópolis

Galiléia

Mendes Pimentel

Rochedo de Minas

Guaranésia

Uberaba

Tapira

Conselheiro Pena

Alfenas

Carlos Chagas

São José da Safira

São Geraldo do Baixio

Franciscópolis

Ouro Verde de Minas

Novo Oriente de Minas

Virgolândia

Curral de Dentro

Glaucilândia

Malacacheta

Sem-Peixe

Salinas

Capelinha

Dom Silvério

Conceição do Pará

Pequeri

Tocantis

Leopoldina

Antônio Carlos

Coronel Fabriciano

Santo Antonio do Aventureiro

Pedra Bonita

Bugre

Raul Soares

Carmo da Mata

Coroaci

Resplendor

Itambacuri

Campos Gerais

Nepomuceno

Caldas

Maripá de Minas

Rio Preto

Laranjal

Diogo de Vasconcelos

Água Boa

Recreio