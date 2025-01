Polícia Militar foi até bar no bairro Novo Riacho para verificar denúncia anônima de homens armados em bar

Uma perseguição policial terminou com um homem morto e outro baleado na noite dessa quinta-feira (8/1), no Bairro Novo Riacho, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes foram até um bar na rua Pompéia para verificar uma denúncia anônima sobre homens armados no local. Quando a viatura passou na porta do estabelecimento, dois homens entraram em um carro Fiat Uno bege e saíram, sentido Avenida Firmo de Matos.

O veículo foi localizado estacionado na mesma avenida, atrás de um caminhão. Os militares saíram da viatura, cercaram o Fiat Uno e deram ordem para que a dupla desembarcasse do veículo.

O condutor saiu do carro com arma em mãos e fez movimento para apontar o revólver para a polícia, que revidou e baleou o suspeito. O passageiro, que portava uma bolsa tiracolo, saiu do veículo depois da ação.

Ele recebeu ordem para deitar no chão, mas levou as duas mãos até a bolsa, momento em que os militares atiraram contra ele. Os dois foram socorridos para o Hospital Municipal de Contagem com vida, mas um deles morreu. O outro segue internado sob escolta policial.







Com a dupla, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 milímetros e um revólver calibre 38. A carro Fiat Uno foi recolhido para o pátio do Detran.



Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de plantão e corregedoria da PM foi acionada, em função dosdas vítimas atingidas pelos policiais.