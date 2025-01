crédito: Imagem cedida ao Terra do Mandu

O acesso de moradores e produtores rurais no km 116 da BR-459 foi reaberto na manhã desta quarta-feira (8/1), pela concessionária EPR Sul de Minas. O local foi fechado com guard rail nessa terça-feira (7/1) e gerou polêmica. A Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí notificou extrajudicialmente a EPR para retirar o bloqueio em até 24 horas.

Segundo a EPR, o local foi reaberto provisoriamente e é considerado um acesso irregular, com risco de acidentes. Ela alega que a reabertura ocorreu em acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) e Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí.

A nota enviada ao portal Terra do Mandu cita que a decisão oferece maior prazo para as partes envolvidas readequarem o local às normas de trânsito, com condições para a segurança viária dos usuários da rodovia e da comunidade.

O guard rail foi instalado na margem da BR-459, na entrada para a região do bairro Timburé, em Santa Rita do Sapucaí. Ele foi retirado em cerca de 24 horas após a instalação.

O fechamento gerou polêmica no local e nas redes sociais. O Terra do Mandu foi chamada pelos próprios moradores e esteve no local. Eles contaram sobre os problemas gerados e que ficariam isolados se chovesse, pois o outro acesso que aumenta o trajeto consideravelmente, fica intransitável com chuvas.