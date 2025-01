Moradores de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, estão em alerta devido ao risco de colapso de uma barragem de contenção de águas pluviais. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG), da Defesa Civil municipal e da Polícia Militar (PMMG) estiveram no local, conhecido como Sapé, na noite dessa terça-feira (7/1) para avaliação da situação. Como medida preventiva, uma família, que mora próxima à estrutura, foi retirada de sua casa.





A estrutura possui talude de 8 metros de altura e 40 metros de comprimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a suspeita é que as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de segunda-feira (6/1) provocaram o transbordamento da barragem. Isso porque havia indícios de passagem de água na vegetação e no terreno, principalmente na parte superior da contenção.





Além disso, conforme os militares, foi verificado que um grande volume de água saia pelo vertedouro do talude, com intenso fluxo transportando sedimentos. Para mitigar os riscos, durante a noite dessa terça, a Prefeitura de Angelândia já havia instalado lonas a fim de reduzir a erosão do solo.

Pelas redes sociais, o prefeito Nego de Domício (PRD) tranquilizou a população ao afirmar que, apesar da instabilidade, não há indícios de que a barragem do Sapé vai romper. No entanto, pediu que os moradores fiquem atentos, já que a situação pode mudar, caso haja uma nova tempestade na região.





Estrutura estadual





Segundo o Corpo de Bombeiros, durante vistoria na noite de terça-feira, constatou-se que a estrutura foi construída por uma empresa terceirizada pela Diretoria de Engenharia Hidroagrícola de Minas Gerais, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Em contato com o engenheiro responsável, o especialista alertou que, devido ao possível transbordamento, o ambiente está instável e inseguro.





A reportagem procurou a Seapa para saber quais medidas foram adotadas para mitigar os riscos e qual a atual situação de risco da barragem. Mas, até a publicação desta matéria, a secretaria não havia se posicionado. Em nota, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que está acompanhando a situação e que as obras corretivas estão em andamento no local.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Devido aos riscos, uma família que mora próxima à barragem teve que ser retirada do imóvel onde moram. No entanto, três moradores de uma segunda residência se recusaram a abandonar o local. Nesse caso, um termo de recusa foi assinado pela família.