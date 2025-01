Dois homens morreram em um acidente no fim da manhã desta quarta-feira (8/1) na MG-164, na estrada que liga Camacho a Itapecerica, ambas as cidades no Centro-Oeste de Minas. A batida envolveu duas motos.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu em uma curva. As duas motos bateram de frente. Com o impacto, os motociclistas, de 26 e 52 anos, foram arremessados ao chão. Ambos morreram no local.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. No entanto, quando a equipe chegou as vítimas já estavam sem vida.



O trânsito ficou lento no local. Os corpos foram liberados para a funerária, e os veículos, para familiares das vítimas, após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil. A dinâmica do acidente será investigada.

*Amanda Quintiliano especial para o EM