Minas tem 44 cidades em situação de emergência no atual período chuvoso

Subiu para 44 o número de cidades que decretaram situação de emergência em Minas Gerais devido às chuvas. A informação foi divulgada no boletim da Defesa Civil estadual desta quarta-feira (8/1).





Os municípios de Laranjal e Pedra Bonita foram os dois últimos a entrarem na lista. Além deles, Brazópolis, Galiléia, Mendes Pimentel, Rochedo de Minas, Guaranésia, Uberaba, Tapira, Conselheiro Pena, Alfenas, Carlos Chagas, São José da Safira, São Geraldo do Baixio, Franciscópolis, Ouro Verde de Minas, Novo Oriente de Minas, Virgolândia, Curral de Dentro, Glaucilândia, Malacacheta, Sem-Peixe, Salinas, Capelinha, Dom Silvério, Conceição do Pará, Pequeri, Tocantins, Leopoldina, Antônio Carlos, Coronel Fabriciano, Santo Antônio do Aventureiro, Pedra Bonita, Bugre, Raul Soares, Carmo da Mata, Coroaci, Resplendor, Itambacuri, Campos Gerais, Nepomuceno, Caldas, Maripá de Minas e Rio Preto decretaram situação de emergência.





Com o decreto de anormalidade municipal reconhecido pelo Estado, as cidades têm facilidade na captação de recursos estaduais e federais para a reconstrução das estruturas danificadas pelas chuvas.

Até o momento, Minas já registrou 11 mortes, 183 desabrigados e 1.268 desalojados no atual período chuvoso.

Ocorrências de chuva no estado

Em Tombos, na Zona da Mata, chuvas intensas causaram a queda de um muro de contenção sobre um veículo estacionado. Dois imóveis foram interditados preventivamente e o tráfego de veículos foi interrompido no local afetado. A Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Secretaria de Obras da prefeitura, segue realizando ações de intervenção.

A chuva que atingiu o município de Recreio, também na Zona da Mata, causou o transbordamento do Rio dos Momos e resultou na inundação da área central da cidade e dos bairros Planalto e Machado. Uma ponte que conecta o bairro Caxias ao centro foi danificada e interditada pela Defesa Civil municipal.

Na área central, três ruas tiveram o calçamento arrancado pela enxurrada. Na zona rural, diversas pontes foram interditadas e houve registro de queda de taludes. Diversas residências e estabelecimentos comerciais foram atingidos por água e lama. A Defesa Civil Municipal está avaliando possíveis soluções para os danos estruturais. De acordo com a Defesa Civil estadual, o município deverá decretar situação de emergência nos próximos dias.