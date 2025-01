Devido às fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte nos últimos dias, o prefeito em exercício Álvaro Damião (União Brasil) se reuniu, nesta terça-feira (7/1), com integrantes do Grupo Gestor de Risco, Desastres e Eventos Climáticos Extremos (GGRDEC). Quatro regionais estão sob alerta máximo de risco de deslizamento e de desmoronamento. De acordo com a Defesa Civil municipal, Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Noroeste estão sob aviso até domingo (12/1).





O encontro aconteceu no Centro Integrado de Operações da capital (COP-BH) e teve o objetivo de discutir e acompanhar os efeitos das precipitações na capital. Na reunião, o chefe do Executivo em exercício, pediu que a população fique atenta aos canais de comunicação oficiais e atenção redobrada em relação à limpeza da cidade.





“Nós estamos dobrando praticamente o trabalho que é feito com a limpeza da cidade. Nós pedimos a colaboração do povo de Belo Horizonte para evitarmos ou pelo menos minimizarmos o impacto das chuvas na nossa capital”, disse.





Nas contas da Prefeitura de Belo Horizonte, a Regional Barreiro já acumulou, em menos de sete dias, 107,8 milímetros (mm) de chuva, ou seja, 32,6% da média climatológica estimada para janeiro, que é de 339,1 milímetros, ficando atrás da Noroeste, que já teve 42,5% das precipitações previstas para o mês. O acumulado chegou a 110 mm na região Centro-Sul, o equivalente a 33,2% do esperado para o mês.





O solo encharcado, devido às chuvas ininterruptas das últimas horas, oferece perigo nas áreas de risco geológico — situação muitas vezes desconhecida pelos moradores desses locais. Até esta segunda, apenas a regional Barreiro estava em alerta.





Casas interditadas





Nesta terça-feira (7/1), a Defesa Civil de Belo Horizonte vistoriou três imóveis e interditou dois no Bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, nesta terça-feira (7/1). Eles são próximos de um outro que desabou na Rua Marrocos, na noite dessa segunda-feira (6/1), depois da forte chuva que atingiu a região. Um idoso foi retirado de casa minutos antes do colapso da estrutura. A Defesa Civil informou que as famílias receberam ajuda humanitária, com doação de uma cesta básica, um colchão, um lençol, um cobertor e cinco metros de lona.





De acordo com o órgão, dois imóveis no Beco Santa Rita foram interditados. Uma casa sofreu desabamento parcial. A moradora foi notificada sobre os riscos e orientada a interditar o local até que as ações de mitigação sejam feitas.





No outro, as paredes dos fundos, que fazem divisa com o imóvel que desabou na Rua Marrocos, apresentaram "infiltrações na base do teto". A equipe da Defesa Civil constatou alto risco de novos deslizamentos do talude exposto. “A responsável foi notificada sobre os riscos e a necessidade de interdição até a realização de medidas corretivas”, informou o órgão.





No terceiro imóvel vistoriado, também localizado na Rua Marrocos, a equipe constatou desabamento das paredes dos fundos e do telhado. O responsável foi orientado e notificado sobre os riscos. Ele deve monitorar o fenômeno e, em caso de agravamento, evitar permanecer no local, adotando medidas de autoproteção.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.