Casa de dois andares desabou no bairro Paraíso, em BH, na semana do Natal

As forte chuvas que atingiu Belo Horizonte na noite dessa segunda-feira (6/1) aliada às precipitações de hoje e a previsão de mais chuva colocou as regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Noroeste sob alerta máximo de risco de deslizamentos e de desmoronamento, de acordo com a Defesa Civil da capital. Em Venda Nova, o risco é considerado moderado. O aviso é válido até domingo (12/1).

O solo encharcado, devido às chuvas ininterruptas das últimas horas, oferece perigo nas áreas de risco geológico — situação muitas vezes desconhecida pelos moradores desses locais. Até esta segunda, apenas a regional Barreiro estava em alerta.

Esse período, que pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra, exige que a população redobre o cuidado em áreas de encostas. A recomendação da Defesa Civil é que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e tenha cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Nas contas do órgão, a Região Barreiro já acumulou, em menos de sete dias, 107,8 milímetros (mm) de chuva, ou seja, 32,6% da média climatológica estimada para janeiro, que é de 339,1 milímetros, ficando atrás da Noroeste, que já teve 42,5% das precipitações previstas para o mês. O acumulado chegou a 110 mm na região Centro-Sul, o equivalente a 33,2% do esperado para o mês.





Atente-se aos sinais de risco geológico:

- Trinca nas paredes;

- Água empoçando no quintal;

- Portas e janelas emperrando;

- Rachaduras no solo;

- Água minando da base do barranco;

- Inclinação de poste ou árvores;

- Muros e paredes estufados;

- Estalos.