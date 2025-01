Um idoso foi retirado de casa minutos antes do colapso da estrutura no bairro Jardim Leblon, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na noite dessa segunda-feira (6/1), depois da forte chuva que atingiu a região.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou quatro equipes para o local. O idoso foi retirado de casa por populares pouco antes do desabamento. Com a área em risco, a casa foi isolada. A Defesa Civil foi acionada para as medidas cabíveis.





Choveu 34 milímetros em 45 minutos, o que corresponde a 10,3% da precipitação esperada para todo o mês de janeiro na região de Venda Nova, nessa segunda-feira (6/1).

Moradores do Bairro São João Batista flagraram a Avenida Doutor Álvaro Camargos alagada. Em um vídeo enviado ao Estado de Minas, um morador mostra a avenida tomada pela água, que chegou a formar correnteza. Nas imagens, dois carros de pequeno porte tentam atravessar o alagamento, mas são advertidos por pessoas no local. No meio do caminho, os motoristas optam por estacionar os veículos em uma área mais alta.





Às 19h, Avenida Vilarinho, também em Venda Nova, foi fechada pela Defesa Civil devido ao alto risco de transbordamento do Córrego Vilarinho. Antes da interdição, a via foi alagada, e os ônibus do Move precisaram ser desviados para a Rua Padre Pedro Pinto. O trânsito foi liberado 45 minutos depois, por volta das 19h45.

