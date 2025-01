Uma semana depois de anunciar que piqueniques nos parques municipais seriam cobrados, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) voltou atrás. Em publicação nas redes sociais, a prefeitura esclareceu que decisão publicada no final do ano não entrou e não entrará mais em vigor.

Segundo publicação original, divulgada em 31 de dezembro de 2024 no Diário Oficial do Município (DOM), o município iria cobrar R$ 225 para que pessoas interessadas pudessem fazer piqueniques nos parques públicos. Antes, a realização de confraternizações com comidas caseiras e toalhas no chão eram sem custo.

Agora, a PBH afirmou que havia ocorrido “um erro” na publicação da Portaria da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), nº 79/2024, que já foi corrigido.

Segundo a PBH, apenas reservas de áreas com estruturas específicas para eventos particulares serão cobradas. A cobrança vale para eventos que contam com a utilização de itens como mesas, caixotes, cadeiras, tablados e palco dos parques.

Com isso, não é necessário realizar reservas para a realização de piqueniques nas áreas comuns dos parques.

Ainda no dia da publicação original, a prefeitura também havia voltado atrás em relação a outra nova cobrança. Com a desistência, o governo municipal não irá mais cobrar pelo aluguel de quadras esportivas e itens como petecas no Parque das Mangabeiras, na região Centro-Sul da cidade.

Outras cobranças

Todos os outros novos preços divulgados pela Portaria se mantêm. O reajuste, que conta com 4,71% de aumento, considera o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) de 2024 e está sendo aplicado desde 1º de janeiro de 2025.

Dentre as novas cobranças, estão o ingresso para jardim botânico e zoológico, que passou do preço de R$ 4 para R$ 6,70 nos dias de terça a sexta-feira, enquanto nos domingos e feriados o preço subiu de R$ 8 para R$ 13,60.

A reserva de espaços para eventos também aumentou. Para o uso dos jardins zoológico e botânico, o preço diário passou de R$ 5.250 para R$ 9.115,80. Para meio período, o preço subiu de R$ 2.650 para R$ 4.601,25. Já o preço por hora saiu de R$ 670 para R$ 1.163,25.

Em relação ao uso do borboletário, jardim japonês e estufa da Mata Atlântica, o preço diário passou de R$ 3.150 para R$ 5.469,40. Para meio período, o preço subiu de R$ 1.580 para R$ 2.743,25. Já o preço por hora saiu de R$ 400 para R$ 694,35.

O aumento de preços também afeta o setor dos cemitérios. A partir do primeiro dia do ano, a taxa de sepultamento nos cemitérios públicos subiu para R$ 351,70, valor que é o mesmo para exumação e velório no Cemitério da Paz.

Para a realização de velório nos cemitérios da Saudade e Consolação, o preço é de R$ 246,35, enquanto um velório no Cemitério do Bonfim pode chegar a R$ 929,30.