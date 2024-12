Belo-horizontinos irão investir mais para passear no Zoológico e Jardim Botânico

Os preços para utilização de espaços e serviços da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte aumentam a partir de quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (31/12).

De acordo com a publicação, haverá um aumento de 4,71% nos ingressos de entrada dos parques e jardins, além dos serviços de passeio interno, locação e gravações em foto e vídeo.

O aumento considerou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste ano.

Uma novidade é a cobrança para a realização de piquenique que, antes sem custo, passa a custar R$ 225 em 2025. Confira os novos valores:

Ingressos

De terça a sexta-feira, o ingresso para o jardim botânico e zoológico passou de R$ 4 para R$ 6,70. De sábado, passou de R$ 5 para R$ 8,40, enquanto o ingresso de domingo e feriados passou de R$ 8 para R$ 13,60. Para o aquário do São Francisco, o preço passou de R$ 6, de terça a domingo e feriados, para R$ 10.15.

Passeio motorizado

Os passeios motorizados nos parques também sofreram alteração nos preços. Os passeios de automóvel, com capacidade máxima de sete passageiros, passaram do preço de R$ 10 para R$ 17,05, de terça-feira a sábado, e de R$ 20 para R$ 34,50, nos domingos e feriados.

Já os passeios de motocicleta passaram de R$ 5 para R$ 8,40, de terça-feira a sábado, e de R$ 10 para R$ 17,05 nos domingos e feriados.

Acesso e estacionamento

Quanto ao acesso aos espaços via veículos próprios ou de locação, os preços receberam um aumento de pelo menos R$ 20. Para os veículos médio, com capacidade acima de sete passageiros, o preço do acesso de terça-feira a sábado passou de R$ 30 para R$ 51,80. Já nos domingos e feriados, a entrada passou de R$ 40 para R$ 69,30.

Já para os ônibus de escola particular e turismo, o acesso de terça-feira a sábado passou do preço de R$ 50 para R$ 86,55, enquanto nos domingos e feriados o preço chega a R$121,35. Anteriormente, o acesso era no preço de R$ 70.

Uso e ocupação dos espaços

Para a realização de eventos nos espaços, os preços, já salgados, apresentaram aumento. Para o uso dos jardins zoológico e botânico, o preço diário passou de R$ 5.250 para R$ 9.115,80. Para meio período, o preço subiu de R$ 2.650 para R$ 4.601,25. Já o preço por hora saiu de R$ 670 para R$ 1.163,25.

Em relação ao uso do borboletário, jardim japonês e estufa da Mata Atlântica, o preço diário passou de R$ 3.150 para R$ 5.469,40. Para meio período, o preço subiu de R$ 1.580 para R$ 2.743,25. Já o preço por hora saiu de R$ 400 para R$ 694,35.

Para o uso do Parque Ecológico Lins do Rego, nas áreas de visitação da esplanada, bosque, centro de apoio e área silvestre, o preço diário passou de R$ 4.900 para R$ 8.508,10. Para meio período, o preço subiu de R$ 2.450 para R$ 4.253,90. Já o preço por hora saiu de R$ 620 para R$ 1.076,35.

Caso haja o interesse no uso do Salão Vermelho Memorial Minas-Japão, o preço diário passou de R$ 6.000 para R$ 10.418,15. Para meio período, o preço subiu de R$ 3.100 para R$ 5.382,70. Já o preço por hora saiu de R$ 880 para R$ 1.527,85.





A novidade é a cobrança do uso dos espaços para piqueniques. Antes sem custo, para a realização de uma confraternização com comidas caseiras e toalha no chão, o interessado deve pagar um valor de R$ 222,50.

Fotografia e gravações

Caso uma pessoa tenha interesse em realizar um ensaio de fotos, fazer uma filmagem ou gravações diversas, o preço de uso dos espaços também foi alterado.

Para os jardins zoológico e botânico, borboletário é estufa da Mata Atlântica, o preço do dia passou de R$ 1.750 para R$ 3.038,50. Em meio período, o preço subiu de R$ 880 para R$ 1.527,85. Já por hora, o custo é de R$ 399,15, quando antes tinha o custo de R$ 230.

Já para o Jardim Japonês, o preço diário passou de R$ 2.450 para R$ 4.253,90. Para o uso em meio período, o preço subiu de R$ 1.230 para R$ 2.135,55. Já por hora, o custo é de R$ 537,50, quando antes tinha o custo de R$ 310.