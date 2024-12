Ao menos uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo um carro na marginal do Anel Rodoviário, na altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (30/12).





Informações preliminares dão conta que a vítima perdeu o controle do veículo, saiu da pista principal da rodovia e capotou na marginal. A Polícia Militar Rodoviária, o Serviço de Atendimento Móvel e o Corpo de Bombeiros foram acionados.





Até o momento, não há informações sobre o que causou o acidente. De acordo com os bombeiros, ao chegar no local, os militares encontraram a vítima fora do veículo recebendo atendimento médico do Samu.