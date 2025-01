A chuva não deve dar trégua a Belo Horizonte. Nesta terça-feira (7/1), de acordo com a Defesa Civil municipal, o dia será de céu parcialmente nublado, com chuvas, raios e rajadas de vento. A temperatura mínima prevista é de 18ºC, enquanto a máxima deverá atingir 28ºC. A umidade relativa do ar, por sua vez, ficará em torno de 45% à tarde.





As chuvas constantes que têm atingido Belo Horizonte colocaram a Regional do Barreiro em alerta para risco geológico, variando de forte a moderado, devido ao acúmulo de água. Durante esse período de aviso, a Defesa Civil orienta os moradores a ficarem atentos ao grau de saturação do solo, como água empoçada ou escorrendo da base de barrancos, além de sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando. O órgão também alerta para o risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

"Se você observar alguns desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, entre em contato com o Corpo de Bombeiros Militar (193)", diz o alerta.





Na segunda-feira (6/1), diversos pontos de alagamento foram registrados em Belo Horizonte. Às 19h, a Avenida Vilarinho, em Venda Nova, foi fechada devido ao alto risco de transbordamento do Córrego Vilarinho. Antes da interdição, a via ficou alagada e os ônibus do Move precisaram ser desviados para a Rua Padre Pedro Pinto. O trânsito foi liberado 45 minutos depois, por volta das 19h45.

Durante o temporal, as avenidas Tereza Cristina, no Barreiro, Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha, e Francisco Sá, na Região Oeste, também foram fechadas temporariamente devido ao risco de transbordamento de córregos, mas as vias foram liberadas logo em seguida.





De acordo com a BHTrans, pontos de alagamento também foram registrados na Avenida Pedro I, na altura da Vila Olímpica e do Bairro Planalto. O empoçamento ocupou uma faixa da pista, mas não foi necessária a interdição do trânsito na região.





Minas em alerta





Além da capital, outras 782 cidades de Minas Gerais estão em alerta de 'perigo potencial' para chuvas intensas até a manhã desta terça-feira (7/1). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê possibilidade de precipitação de até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h.

O tempo instável predomina em todo o estado, de acordo com o Inmet. A intensificação das áreas de instabilidade atmosférica em Minas é impulsionada pela Zona de Convergências do Atlântico Sul (ZCAS), que continua a atuar na metade norte do estado, provocando chuvas mais contínuas e volumosas.





Nas demais regiões do estado, a precipitação deve ocorrer principalmente na forma de pancadas de chuva, especialmente no fim da tarde e início da noite, devido à alta umidade e ao aquecimento diurno, características típicas dessa época do ano.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Confira a previsão do tempo para a semana em BH:





Terça-feira (7/1): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 18ºC.





Quarta-feira (8/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 19ºC.





Quinta-feira (9/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 26ºC e mínima 18ºC.





Confira a previsão do tempo para a semana em Minas Gerais:





Terça-feira (7/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 35ºC e mínima de 13ºC.





Quarta-feira (8/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 14ºC.





Quinta-feira (9/1): Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 13ºC.