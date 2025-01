A Defesa Civil de Belo Horizonte vistoriou três imóveis e interditou dois no Bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, nesta terça-feira (7/1). Eles são próximos de um outro que desabou na Rua Marrocos, na noite dessa segunda-feira (6/1), depois da forte chuva que atingiu a região. Um idoso foi retirado de casa minutos antes do colapso da estrutura.





De acordo com o órgão, dois imóveis no Beco Santa Rita foram interditados. Uma casa sofreu desabamento parcial. A moradora foi notificada sobre os riscos e orientada a interditar o local até que as ações de mitigação sejam feitas.

No outro, as paredes dos fundos, que fazem divisa com o imóvel que desabou na Rua Marrocos, apresentaram "infiltrações na base do teto". A equipe da Defesa Civil constatou alto risco de novos deslizamentos do talude exposto. “A responsável foi notificada sobre os riscos e a necessidade de interdição até a realização de medidas corretivas”, informou o órgão.





No terceiro imóvel vistoriado, também localizado na Rua Marrocos, a equipe constatou desabamento das paredes dos fundos e do telhado. O responsável foi orientado e notificado sobre os riscos. Ele deve monitorar o fenômeno e, em caso de agravamento, evitar permanecer no local, adotando medidas de autoproteção.

A Defesa Civil informou que as famílias receberam ajuda humanitária, com doação de uma cesta básica, um colchão, um lençol, um cobertor e cinco metros de lona.