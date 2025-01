Chuva deixa ruas e avenidas alagadas no Barreiro, em BH

A tarde desta terça-feira (7/1) no Barreiro, em Belo Horizonte, é marcada por cenas de alagamentos em ruas e avenidas, e moradores tentando driblar a força das águas. Com a chuva ganhando força, a regional foi colocada pela Defesa Civil da capital em alerta máximo para risco de deslizamentos e desmoronamentos de terra até domingo (12/1).





Nas redes sociais, moradores compartilham os impactos da chuva, com ruas e avenidas alagadas. Na rotatória da Praça Deputado José Raimundo, registros mostram carros parados, com água já na altura dos pneus dos veículos. A Avenida Olinto Meireles, uma das principais da região, ficou debaixo d'água. A cena se repete nos bairros Vale do Jatobá e Bonsucesso.

Apesar do cenário descrito por moradores, a Defesa Civil da capital não chegou a interditar nenhuma rua ou avenida no Barreiro.

Mais cedo, a Defesa Civil já havia alertado para precipitações intensas, com volumes que poderiam chegar a 50 milímetros. O órgão pede para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Diante das forte chuvas, além do Barreiro, as regiões Oeste, Centro-Sul e Noroeste também foram colocadas sob alerta de risco geológico, de acordo com a Defesa Civil da capital. Em Venda Nova, o risco é considerado moderado. O aviso é válido até domingo (12/1).