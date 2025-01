No auge do período chuvoso, Minas Gerais terá mais um dia de precipitações nesta quarta-feira (8/1). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acúmulo pluviométrico em algumas regiões do estado pode causar transtorno à população.

Segundo o órgão nacional, o dia será de pancadas de chuva a qualquer momento nas regiões Leste e Norte do estado devido à Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o tempo mais instável com alta cobertura de nuvens. Nesses locais, pode haver transtorno à população.

A meteorologista Anete Fernandes explica que a ZCAS ocorre quando estabelece o canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, formando uma grande banda de nebulosidade que se estende desde a Amazônia passando pelas regiões citadas e se estendendo sobre o oceano Atlântico, onde se conecta com uma frente fria estacionária, que neste momento atua nas imediações do litoral do Paraná.

“Este sistema já está influenciando o tempo na Grande BH. Esta chuva contínua, às vezes moderada, às vezes forte e às vezes apenas um chuvisco, é característico da ZCAS”, diz a especialista.

Nas demais regiões de Minas, a combinação do calor, alta umidade e instabilidade atmosférica provoca pancadas de chuva típicas do verão. Nos próximos dias, o quadro meteorológico não deve se alterar sobre o estado.

Belo Horizonte

Na capital, a previsão indica que o dia será de céu nublado com chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, segundo a Defesa Civil de BH. A temperatura mínima registrada foi de 17ºC e a máxima estimada é de 27ºC. A umidade relativa mínima do ar gira em torno de 70% à tarde.

Belo Horizonte registra grandes volumes de chuvas desde dezembro com registros de acidentes no trânsito, desabamentos e alagamentos em todas as regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil municipal, até o dia 2 de janeiro foram 14 dias consecutivos de chuva na capital. A partir daí, houve um pequeno período em que não choveu em todas as regionais, mas desde ontem, a cidade enfrenta o terceiro dia consecutivo com chuva em todas as regiões.

Segundo o Inmet, o período chuvoso está longe de acabar e o volume registrado no município neste mês está dentro do esperado. O período deve se estender por, pelo menos, mais dois meses, com possibilidade de intervalos sem precipitações.

Diante do cenário, um alerta de risco geológico forte foi emitido pela Defesa Civil municipal para as regiões Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Barreiro até domingo (12). Já a Região de Venda Nova encontra-se sob alerta moderado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil municipal recomenda que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.