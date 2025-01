Um homem, de 52 anos, foi preso suspeito de esfaquear a esposa e atear fogo em casa com ela dentro na madrugada desta quarta-feira (8/1), no Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a polícia depois de escutarem gritos de socorro. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o suspeito na sacada de casa e ele alegou que estava sem a chave, o que impossibilitava a entrada dos militares.





Durante conversa com a polícia, o homem afirmou que a esposa precisava de ajuda e disse aos militares que "errou e assume o erro". Minutos depois, uma fumaça preta foi vista saindo da janela, momento em que os PMs arrombaram o portão e entraram no imóvel.

A mulher, de 38 anos, foi localizada em um cômodo no fundo da residência ensanguentada, caída ao chão, com vários ferimentos à facadas. Ela foi socorrida pelos militares para o Hospital Risoleta Tolentino Neves com lesões nas costas, pescoço, ombro, mãos e mandíbula.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no imóvel. O fogo ficou confinado ao quarto e não se espalhou para os demais cômodos da residência. A perícia também compareceu ao local e a arma usada no crime não foi localizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O suspeito foi levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois conduzido para a delegacia. Ele foi preso em flagrante e permaneceu em silêncio. A mulher segue internada.