Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com ao menos nove tiros no final da tarde dessa terça-feira (7/1), no bairro Estância Imperial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada sem vida, caída em via pública de uma estrada de terra. Não há casas e câmeras de segurança na região.





A vítima, que não portava documento de identificação, usava uma bermuda preta e um agasalho com folhas marrons desenhadas. A polícia ainda identificou uma tatuagem de cruz no lado direito do peito do homem.

A perícia foi acionada e localizou nove cápsulas 9 milímetros no local. Havia marcas de pneus de carro próximo ao corpo e duas cápsulas estavam encravadas no chão de terra. O rapaz foi baleado sete vezes na região da cabeça, nuca e face e duas vezes na lombar.





O corpo foi removido para o IML. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

