Casal viaja 12 mil km para festa mas descobre que não foi convidado

O plano era perfeito: uma viagem romântica, a celebração de um casamento entre amigos próximos, alguns dias longe da rotina exaustiva e a chance de conhecer outro país em boa companhia. Só que, para Yasemin Sarli e seu então namorado, Davide, essa história acabou virando um roteiro de comédia romântica com tons de espionagem e um toque de constrangimento. Os dois moravam na Alemanha e viajaram para Buenos Aires, na Argentina, para o casamento de amigos. No entanto, ao chegarem ao local, perceberam um detalhe: eles não tinham sido convidados.

Em um vídeo publicado no TikTok, Yasemin compartilhou a história surreal e viralizou. Ela contou que ela e o namorado receberam um aviso de “save the date” – uma espécie de pré-convite – para um casamento na Argentina, marcado para outubro de 2023. “O noivo sempre dizia: ‘Um casamento pequeno com a família e amigos próximos’. Meu namorado ouvia: ‘Vocês com certeza virão’”, contou ela à revista People.

Confiantes de que estavam entre os convidados, Yasemin e Davide reservaram as passagens com três meses de antecedência, além da hospedagem em um hotel em Buenos Aires, o mesmo da maioria dos convidados. A ideia era economizar e, claro, estar perto dos amigos durante os dias de celebração.

Só havia um pequeno detalhe: nenhum convite oficial foi enviado. “Meu namorado simplesmente entrou em modo de confiança total e agendou tudo”, lembrou Yasemin.

Tudo parecia bem, até que, poucos dias antes da viagem, a dúvida começou a se instalar. Eles perceberam que não tinham acesso a nenhuma informação adicional sobre o casamento. “A realidade bateu à porta alguns dias antes da viagem, quando percebemos que não havia chegado a nós nenhum detalhe, nenhuma programação, nenhuma conversa em grupo, nada. Nesse ponto, começamos a pensar: ‘Espera aí… estamos mesmo convidados?’. Mas como tudo já estava reservado e pago, não havia como voltar atrás”, contou ela.

Foi aí que a viagem tomou outro rumo. O casal decidiu encarar a situação como uma escapada secreta, quase como se estivessem em um filme. “Tomamos uma decisão mútua e silenciosa: vamos transformar isso discretamente em uma escapada secreta e fingir que tudo está totalmente normal”, explicou.

Durante os seis dias em Buenos Aires, Yasemin e Davide evitaram ao máximo qualquer contato com o grupo do casamento. Para isso, contaram com a ajuda das redes sociais. “Acompanhamos a agenda deles como se fosse uma missão. Se descobríamos que o grupo do casamento estava na piscina, ficávamos no nosso quarto ou reservávamos tratamentos de spa. Jantávamos super cedo ou super tarde para evitar jantares em conjunto. Até planejávamos passeios aleatórios de um dia só para garantir que não encontraríamos ninguém por acaso. E até nos vestíamos de forma estranha para que eles nem sequer pensassem que éramos nós. Em algum momento, honestamente, parecia que estávamos estrelando nosso próprio minifilme secreto de espionagem”, revelou.

Yasemin define bem o sentimento que pairava sobre os dois: constrangimento. “Mantivemos isso em segredo principalmente porque era um pouco constrangedor e não queríamos desviar a atenção do grande dia deles. Basicamente, transformamos em uma piadinha interna: ‘Atravessamos o mundo de avião para um casamento do qual, tecnicamente, nem participamos’”, explicou.

Para deixar a história ainda mais curiosa, Davide ainda teve que voltar para casa um dia antes da data prevista, por conta do trabalho, deixando Yasemin sozinha para encarar o voo de volta. “Tornou toda a viagem ainda mais surreal”, refletiu.

Segundo Yasemin, os dois nunca chegaram a falar sobre o episódio com ninguém envolvido no casamento. Mas ela garante que não guarda mágoas: “Nunca foi sobre eles — apenas um grande mal-entendido que se transformou em uma ótima história.”

Pouco depois da viagem, Yasemin e Davide terminaram o relacionamento. Ele encontrou outra parceira e, em breve, vai subir ao altar. Ele não deixou espaço para confusão, e Yasemin está oficialmente convidada para seu casamento.

Com bom-humor, Yasemin deu uma dica para outras mulheres. “Lições aprendidas: sempre verifiquem duas vezes e nunca confiem na versão do seu namorado sobre a logística do casamento”, brincou.