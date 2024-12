Tendências de casamento levam casais a economizar nas festas

Casamentos mais personalizados e intimistas estão transformando o mercado brasileiro, ao mesmo tempo em que há maior preocupação com o orçamento. Segundo dados fornecidos com exclusividade pela Casar.com ao portal de finanças da B3, o mercado de festas de casamento movimentou cerca de R$ 28,2 bilhões em 2024, com um gasto médio de R$ 60 mil por celebração.

Monique Bento, assessora e cerimonialista com três anos de experiência, explica que os casais estão mudando suas prioridades ao planejar a celebração. “Tenho percebido que casamentos mais personalizados e íntimos têm crescido bastante. Os noivos estão buscando casamentos com a cara deles, deixando de lado formalidades que não fazem sentido para o casal”, afirma.

Ela observa que o formato mini wedding, com até 50 convidados, e os elopement weddings, cerimônias a dois, se tornaram escolhas frequentes, com custos médios entre R$ 30 mil e R$ 60 mil.

No campo da fotografia, Carol e Felipe, que dirigem uma empresa especializada em fotografia e filmagem de casamentos desde 2018, também percebem mudanças importantes. “A principal tendência que eu vejo hoje no mercado é a volta do clássico. A retomada do clássico está voltando com uma força muito grande, tanto na procura de casas de festa quanto na procura de fornecedores no geral”, destacam.

Eles acrescentam que a popularidade da fotografia analógica e de decorações em tons sóbrios, como branco, preto e verde, reflete esse desejo por um estilo atemporal.

Para reduzir custos, os casais estão adotando estratégias criativas, como o DIY (faça você mesmo) na papelaria do casamento. Monique aponta que a personalização tem se tornado mais acessível com o uso de templates para convites de casamento e menus. “Redução da lista de convidados, escolha de dias alternativos e decoração minimalista também são formas muito eficazes de economizar”, comenta.

Carol e Felipe, por sua vez, notam uma preferência por materiais mais compactos na fotografia e filmagem. “Hoje em dia a gente tem uma tendência no mercado muito forte de filmes mais curtos, de 10, 6, às vezes 5 ou 3 minutos, onde o casal consegue ter acesso a esses filmes mais rápido e que eles consigam estar ali postando nas redes sociais”, explicam.

Monique Bento reforça que o planejamento financeiro é essencial para que o sonho do casamento não comprometa o orçamento do casal. “A principal dica que a gente dá para todos os noivos, independente do tipo de casamento que você queira ter, é que você planeje o seu casamento com antecedência”, orienta.

Para ela, ter uma planilha de gastos e delimitar prioridades são passos fundamentais para evitar surpresas desagradáveis e garantir que o evento tenha a cara dos noivos.

