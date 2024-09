Segundo a tradição, uma noiva deve, durante sua festa de casamento, jogar o buquê para suas convidadas solteiras. A felizarda que conseguir pegar o ramo de flores será a próxima a se casar, conforme a lenda. No entanto, a diversão terminou em pancadaria entre três mulheres que participavam de uma celebração em Ljubuki, na Bósnia, no último dia 9.





De acordo com imagens feitas por um dos convidados, a noiva — inocentemente — estava de costas e fazendo contagem regressiva. Quando ela finalmente joga as flores para trás, três mulheres tentam agarrar o buquê ao mesmo tempo, dando início ao caos.





Uma delas cai no chão, puxando as outras duas consigo. Foi aí que a briga começou de fato. O trio, vestido com elegantes roupas de festa, rolou no chão, arrastando-se pelo local em uma tentativa de ficar com o buquê.





Os outros convidados assistiram à cena e começaram a rir do cabo de guerra. Alguns tentavam pôr um fim à confusão. Um homem com um microfone tentou acalmar a situação, sugerindo que elas simplesmente repetissem o arremesso, mas as mulheres o ignoraram.

No fim da briga, a mulher que usava um vestido preto de paetês imobilizou as duas rivais usando as pernas. Apesar de ter sido a vitoriosa, parte das flores se despedaçou na batalha, deixando várias pétalas espalhadas pelo chão.





O vídeo logo viralizou e os internautas se divertiram com as imagens. “Se eu fosse um cara naquele casamento, teria desaparecido silenciosamente”, escreveu um perfil. “Uma vez que elas estão no chão, torna-se uma questão de princípio não soltar”, disse outro.

“Eles estão se divertindo um pouco, parece inofensivo. Pode ser um pouco embaraçoso para os acompanhantes, mas é um casamento. Tenho certeza de que a bebida fluiu e a noite seguiu em frente”, disse um terceiro. Outro comentário sugeriu que as três mulheres poderiam ganhar medalhas de luta livre nas Olimpíadas, dada a determinação delas.