Uma mulher foi acusada de golpe após relatar em suas redes sociais que escondeu de uma maquiadora o fato de ser noiva para pagar uma maquiagem mais barata. Segundo a esteticista Bruna Eloísa, ela não tinha condição financeira de pagar o serviço de noiva, que pode incluir assessoria completa, colocação do vestido e banho terapêutico, a depender do pacote. Porém, a prestadora do serviço não gostou da atitude e usou suas redes sociais para manifestar seu descontentamento.



Em um vídeo publicado pela própria esteticista em seu perfil no Tik Tok, a ex-noiva, agora casada, relatou ter tido dificuldade em encontrar salões e maquiadoras que cobrassem um preço acessível para realizar a maquiagem no dia tão esperado de Bruna. Por se tratar de um dia especial para a maioria das noivas, alguns maquiadores cobram valores mais altos e, às vezes, montam pacotes com outros serviços. Porém, a noiva queria apenas uma make simples e bonita.

"Em nenhum momento ela me perguntou se eu era noiva. Só falei que queria essa maquiagem, ela me deu o valor, e eu marquei", contou. Ainda de acordo com Eloísa, a profissional perguntou se ela era noiva, e ela negou com receio de que o preço aumentasse caso revelado.

A situação se tornou um problema para Bruna quando o vídeo repercutiu na web e chegou até a maquiadora Jey Abrantes, que não gostou de descobrir que haviam mentido para ela. Jey comentou na publicação da noiva e desmentiu a versão contada pela cliente, alegando que o problema não era ter fechado o pacote de make social, mas, sim, ter mentido sobre isso. A prestadora do serviço também enviou uma mensagem a Bruna, na qual disse ter recebido o maior golpe da vida dela.

Em suas redes sociais, a profissional expôs o ocorrido e revelou ter se sentido “lesada”, pois não gosta de mentiras. Em um story no Instagram, Jey afirmou que a esteticista mentiu no vídeo publicado, pois ela teria dito que iria a um batizado e não que iria se casar. “O problema foi o deboche com a profissão, expor isso para todo mundo e ainda achando lindo que mentiu. Mentira é feio em qualquer área”, concluiu.

Nos prints da conversa entre as mulheres, a maquiadora também conta ter se chateado com o fato de a noiva não ter seguido ela no Instagram, acreditando que seria por medo dela descobrir a mentira, mas a esteticista se defendeu em relação ao argumento utilizado, dizendo que se realmente quisesse fazer isso, teria a bloqueado das suas redes sociais, o que não foi o caso.

A confusão ganhou grande repercussão na web, e internautas dividiram opiniões sobre o assunto. Algumas pessoas entenderam o lado da noiva e saíram em defesa de Bruna, alegando que a reação da maquiadora foi desproporcional à situação. Por outro lado, outros internautas defenderam Jey e disseram que a situação foi um grande desrespeito com sua profissão.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata