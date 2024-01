A estilista e criadora de conteúdo Celina Spolaor viralizou nas redes sociais ao fazer uma fantasia criativa para curtir o carnaval. Usando pequenos ganchos e uma corrente, ela fez um top com diversos objetos inusitados – e úteis – pendurados. A criatividade caiu no gosto das redes sociais.

No vídeo compartilhado pela jovem, ela mostra os objetos que usou e dá dicas de como fazer o top útil e bonito. A dica é usar coisas leves e coloridas. “Eu fiz um top só com utilidades para usar no bloco. Eles são retiráveis. Estou tirando para mostrar como é fácil”, diz.

Então, ela começa a mostrar cada um dos itens. São vários: remédios para cólica, dor de cabeça e dor no corpo; protetor solar; máscara de cílios; absorvente; abridor de garrafa; desodorante; protetor labial; camisinha; espelho; produto para tirar suor sem tirar maquiagem; gloss; óleo capilar; seda; band aid; elástico de cabelo; lixa de unha; porta cigarro; álcool gel; papéis com gosto de bala; chicletes; chave de casa; elos e alfinetes de segurança (para caso algo cair); isqueiros; corretivo; piranhas e tic tacs de cabelo; brilhos de rosto; glitter; hidratante labial; estrelinhas e carregador de celular portátil.

Os objetos foram escolhidos pela utilidade para a estilista e para ajudar alguém que precisar de algo. Ela também pensou em itens que ficassem bonitos e dessem volume para a peça. “Cada um adapta as coisinhas penduradas para sua realidade e vai curtir o bloco”, dá a dica.

Outra sugestão é usar itens velhos e de baixo valor, para não ter problema. “Tirando a chave de casa, que botei um gancho mais forte, nenhuma das coisas eu tenho muito apego nem são caras, então se perder tudo bem”, respondeu a um seguidor.

A ideia foi muito elogiada nas redes sociais. “Você fez a roupa mais útil do mundo e ficou linda”, escreveu um perfil. “Nossa eu amei, sempre quero levar tudo pros blocos mas não rola andar com bolsona”, disse uma mulher.

O top de Celina está dentro das tendências para a folia. Já que as saias e os tops com pingentes têm tudo para bombar neste Carnaval.