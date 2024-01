Com o carnaval se aproximando, muitas pessoas buscam maneiras de melhorar a forma física para se sentirem mais confiantes com seu corpo. E uma das áreas que ganha mais atenção é a barriga. “O acúmulo de gordura abdominal não é apenas uma questão que afeta a autoestima de muitos, como também é nocivo para a saúde. Estudos mostram que, quanto maior a circunferência, maior é o para várias patologias. A gordura depositada na região da cintura, que fica próxima aos órgãos vitais, aumenta o risco para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e resistência à insulina, além de outras por estar associada a um maior risco de inflamação crônica e problemas metabólicos”, alerta o médico nutrólogo especialista em obesidade Nataniel Viuniski, membro do Conselho de Nutrição da Herbalife.

A seguir, omédico nutrólogo pontua algumas estratégias eficazes que podem ajudar nesses objetivos. “Apenas é vital reforçar a importância de adotar um estilo de vida ativo e uma alimentação saudável durante todo o ano, para colher os melhores frutos não somente no período de carnaval, mas durante a vida toda”, reforça o médico. Confira:

1. Aposte na cafeína para treinar

Conhecida por seu efeito estimulante, a cafeína que pode ser uma grande aliada dos exercícios, pois garante mais pique, ajudando a manter a pessoa mais tempo em atividade física. Sem contar que também apresenta um efeito termogênico momentâneo. Isso resulta em um maior gasto calórico, que é essencial para a queima de gordura. Consumir uma xícara de café, uma bebida à base de chá verde ou guaraná antes do treino pode ser um ótimo incentivo para sua sessão de exercícios. Outra opção é investir em suplementos esportivo com cafeína.

Como consumir: No caso dos suplementos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) considera seguro o consumo de até 200 mg de cafeína por dia para adultos saudáveis, o que equivale a cinco xícaras de café, e de até 400 mg de cafeína por dia para atletas*.

*É permitida uma recomendação diária de 400 miligramas exclusiva para atletas, desde que a dose individual não ultrapasse 200 miligramas.

2. Aposte nos suplementos

Produzido a partir do extrato da laranja moro, espécie cultivada em regiões vulcânicas, o morosil é rico em antioxidantes que atuam nas células de gordura. “O morosil é um extrato botânico natural aprovado pelas maiores autoridades regulatórias do mundo, fonte de antocianinas e flavononas — fitonutrientes antioxidantes que, segundo estudos, estimulam a quebra das gorduras armazenadas, especialmente na região da cintura”, explica o médico nutrólogo.

Como consumir: Tome 400 mg de suplemento de morosil diariamente. Alguns suplementos ainda combinam o Cromo — mineral disponível em diferentes alimentos, que ajuda a aumentar a absorção de glicose pelas células, diminuindo e equilibrando os níveis da glicose na corrente sanguínea, além de auxiliar no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras.

3. Consuma mais fibras

Elas são essenciais em qualquer dieta que busca melhorar a saúde e a composição corporal, especialmente quando o objetivo é reduzir a barriga. Isso porque, além de contribuírem para a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e consumir menos calorias, são fundamentais para o bom funcionamento do intestino. O resultado é uma digestão mais eficiente e regular que ajuda a reduzir o inchaço abdominal e a promover um abdômen mais liso.

Como consumir: A recomendação do consumo de fibras deve ser entre 25 e 30g por dia. Invista em verduras, legumes, frutas e cereais integrais, ou ainda em suplementos de fibras para alcançar essa meta.

4. Beba mais chás

Eles ajudam a eliminar toxinas que atuam no processo de inflamação do corpo, prejudicando o emagrecimento, e contribuem para a hidratação, que é vital para o bom funcionamento do intestino. Lembre-se de que, sem uma hidratação adequada, as fibras não conseguem desempenhar seu papel efetivamente. Chás como o verde, o hibisco e o dente-de-leão são conhecidos por suas propriedades diuréticas e desintoxicantes.

Como consumir: Beba um litro de chá por dia para contribuir para a ingestão de líquidos. Apenas cuide para não usar açúcar no preparo, evitando o acréscimo de calorias na dieta.

5. Coma mais proteína magra

Essa é uma ótima estratégia para quem precisa perder de gordura corporal. Isso porque as proteínas levam mais tempo para serem digeridas, o que faz com que a pessoa fique saciada por mais tempo, contribuindo para um menor consumo de calorias no dia. Além disso, o nutriente desempenha papel essencial na construção e reparação muscular após os exercícios — e com mais músculos no corpo, naturalmente você queima mais calorias em repouso e reduz a gordura! “Aposte em boas fontes de proteína magra, como frango, peixe, tofu, leguminosas e ovos, ou em suplementos como whey protein ou a proteína isolada da soja, para reduzir a gordura e melhorar a composição corporal”, orienta o nutrólogo.

Como consumir: Para adultos que não treinam, a recomendação geral é de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. No entanto, para esportistas e atletas, pode variar entre 1,2 a 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, dependendo do tipo de treino e da frequência com que é realizado.