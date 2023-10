683

Conquistar um abdômen altamente definido envolve alimentação equilibrada e exercícios, mas, mesmo com todo o esforço, algumas pessoas têm dificuldades em alcançar esse objetivo Freepik

Apesar de parecer um sonho possível, algumas cirurgias plásticas têm público alvo bem definido. A Lipo Ultra HD, por exemplo, famosa entre celebridades, é recomendada para quem atende a alguns critérios específicos, como explica o cirurgião plástico Henrique Freitas. Segundo ele, para se submeter a uma Lipo Ultra HD, o paciente deve manter um Índice de Massa Corporal (IMC) de até 27, ter pouca gordura abdominal, manter um estilo de vida ativo e estar fisicamente saudável, além de desejar alcançar um abdômen definido e atlético.





"Conquistar um abdômen altamente definido envolve alimentação equilibrada e exercícios, mas, mesmo com todo o esforço, algumas pessoas têm dificuldades em alcançar esse objetivo. É aí que a Lipo Ultra HD entra em cena, oferecendo a remoção precisa de gordura em áreas específicas do corpo", destaca o cirurgião.Freitas explica que a técnica é muito mais do que uma simples remoção de gordura - permite esculpir o corpo de acordo com os desejos do paciente, realçando seus contornos naturais e distribuindo o volume de maneira estratégica. "Nesse procedimento, a arte se encontra com a ciência, transformando corpos de forma surpreendente."Segundo o médico, ao contrário do que muitos imaginam, a Lipo Ultra HD não resulta em uma aparência artificial. Graças aos enxertos estratégicos, com auxílio de Ultrassom (UGraft), é possível aprimorar o contorno corporal de maneira precisa, conferindo definição, sem perder a autenticidade."A técnica nos permite administrar o volume de gordura que será enxertado no músculo para trazer definição e naturalidade. O diferencial da lipo Ultra HD está na definição da musculatura e na eliminação de gordura, além de ser uma técnica mais segura e precisa, que pode ser realizada tanto em homens, quanto em mulheres e em várias partes do corpo", afirma.O médico também enfatiza a importância dos cuidados pós-operatórios, que desempenham um papel fundamental na segurança e nos resultados do tratamento.- Repouso nos primeiros dias- Utilizar uma cinta modeladora por um mês- Evitar exposição ao sol enquanto houver manchas e hematomas- Manter uma alimentação equilibrada e hidratação adequada- Caminhar a cada duas horas- Retomar as atividades físicas de forma moderada somente após 15 dias do procedimento"Esses cuidados são essenciais para garantir resultados estéticos satisfatórios e minimizar o risco de complicações. Seguir essas recomendações é um passo crucial no caminho para alcançar o corpo dos sonhos com segurança", destaca Henrique Freitas.