Nos dias 10 e 11 de fevereiro, o World of Wine (WOW), complexo cultural e gastronômico às margens do Rio Douro, em Portugal, será palco de uma celebração única para aqueles que desejam curtir o carnaval de uma forma diferente na Europa. A Edição Especial do Festival de Carnaval promete trazer muita animação e samba para quem busca uma experiência festiva fora do país, mas com gostinho brasileiro.

A programação, distribuída ao longo do sábado e domingo de carnaval, contará com oito atrações, incluindo dois DJs e a participação especial da bateria da escola de samba Vai Quem Quer, uma das mais tradicionais do carnaval de Portugal. Serão mais de 10 horas de festa, proporcionando aos participantes uma imersão na atmosfera carnavalesca.

Além da música, a gastronomia também será protagonista na festividade. Das 18h às 23h, nos dias de celebração, os foliões poderão desfrutar de um buffet livre de feijoada, conforme o tipo de ingresso adquirido. Uma oportunidade para saborear a culinária típica brasileira enquanto se entrega à alegria do carnaval em terras portuguesas.

O WOW se transformará em um reduto de alegria e descontração, onde os participantes poderão mergulhar na atmosfera festiva característica do carnaval. Uma alternativa para aqueles que desejam aproveitar a folia de uma maneira inusitada, celebrando a tradição do samba e a diversidade cultural que o carnaval representa.

Os ingressos para essa celebração estão disponíveis por valores que variam entre 15 e 60 euros, permitindo que os interessados escolham a melhor opção conforme suas preferências. Clique aqui para adquirir suas entradas e saber mais informações sobre tudo que irá rolar no festival.

