O Palworld, o jogo de ação e sobrevivência apelidado de “Pokémon com armas", vendeu cinco milhões de cópias em apenas três dias no mercado. O dado foi divulgado pela desenvolvedora Pocketpair nesta segunda-feira (22/1).

O game foi lançado na última sexta-feira e ainda está em fase de acesso antecipado, o que torna o número ainda mais impressionante. Além disso, Palworld é o primeiro jogo da lista de mais jogados no Xbox, em que pode ser jogado de graça para quem tem Game Pass.

Outro dado divulgado foi do número de jogadores conectados ao mesmo tempo no jogo, alcançando o pico de 1,48 milhões de pessoas. Com isso, Palworld bateu o recorde na plataforma Steam, superando Elden ring, Dota 2 e Cyberpunk 2077. Historicamente, ele fica atrás apenas de Counter strike 2, que teve pico de 1,8 milhão de jogadores quando ainda era CS:GO, e PlayerUnknown's Battlegrounds, o popular PUBG.

Por enquanto, o jogo está disponível apenas para Xbox Series X/S e PC e rendeu memes por conta do duplo sentido do nome, que lembra "pau", em português.

O que é Palworld?

No game, os jogadores exploram um grande mundo aberto habitado por criaturas chamadas Pal, que podem ser capturadas e treinadas como Pokémons, mas que também são alvo de caçadores ilegais.

O jogador é quem decide se se tornará um mocinho ou um vilão.

A jogabilidade é de ação e aventura em terceira pessoa. Ou seja, os caçadores podem andar e explorar livremente, além de lutar contra outros caçadores, usando armas. Os Pals também podem sacar e usar armamentos, desde que sejam instruídos para isso.

Além disso, os monstrinhos também servem como arsenal em certas ocasiões, por meio de golpes elementais, como de fogo, água e mais. Algumas delas também podem atuar como meios de transporte.

O game também traz o desafio da sobrevivência, em que o jogador precisa coletar recursos e alimentos, com Pals podendo servir de almoço em alguns casos. Os materiais são usados para construir estruturas, como casas, foguetes e plantações, que podem ser regadas pelos bichinhos.

Os Pals também podem trabalhar em fábricas, produzindo armas e outras ferramentas. Ou seja, o jogador tem um poder quase infinito sobre essas criaturas.



Como jogar?

O Palworld pode ser jogado tanto sozinho quanto com outros gamers, tanto em servidores públicos, com até 32 pessoas, quanto em servidores privados, com até 4 amigos. Os jogadores do Game Pass do Xbox e PC conseguem jogar entre si enviando um código com convite para o amigo. Mas quem adquiriu pela Steam só consegue jogar com outros que compraram lá também.

Para convidar os amigos para seu servidor, acesse as opções de jogo e envie o código da partida. Caso o código não apareça, habilite o modo multiplayer.

No Steam, o Palworld custa R$80,09. Para os assinantes do Xbox Game Pass, o jogo pode ser acessado como parte da assinatura, no valor de R$ 49,99 por mês.