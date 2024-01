Os gamers de plantão receberam uma notícia importante nessa quinta-feira (18/1): um novo jogo de Indiana Jones será lançado ainda este ano. Entretanto, alguns aspectos do game não agradaram muito os internautas.

O trailer de Indiana Jones and The Great Circle (Indiana Jones e o Grande Círculo) foi divulgado durante a primeira Developer Direct de 2024, pela Microsoft. A história se passa em 1937, entre os acontecimentos de "Os Caçadores da Arca Perdida" (1981) e "A última cruzada" (1989) e irá explorar ambientes como o Vaticano, Egito, Tailândia e o Himalaia.

Confira o trailer:

Elementos de aventura, exploração e quebra-cabeças, característicos dos filmes e outros jogos já existentes do arqueólogo, estão presentes no trailer. Além disso, o jogo apresenta um modelo realista baseado em Harrison Ford, e dublado por Troy Baker, intérprete de Joel em The Last of Us, dando ainda mais peso para o projeto. Mas o que chamou a atenção de muita gente e gerou debates nas redes sociais foi o fato de que em alguns momentos do gameplay a câmera ficar em primeira pessoa.

Muitos reclamaram da dinâmica, afirmando que o jogo seria um simulador de mãos do Harrison Ford, enquanto outros defenderam que a Machine Games, desenvolvedora responsável pelo projeto, ser especialista em jogos em primeira pessoa com grandes sucessos em seu currículo, como a franquia Wolfenstein. “Minha opinião aqui: Indiana Jones ser em primeira pessoa é um grande acerto, é a especialidade da Machine Games. Entendo a galera que curte terceira pessoa over the shoulder da vida, mas já temos vários jogos no estilo por aí, é bom ter algo diferente”, escreveu um internauta.

Outro ponto a favor da dinâmica em primeira pessoa foi o fato de que assim poderia se diferenciar de outros jogos de exploração semelhantes, como a franquia de Tomb Raider e Uncharted, que são em terceira pessoa. “Se Indiana Jones fosse em terceira pessoa, iriam dizer que é só um Uncharted de pobre. Mas que tem que ter muitas bolas pra fazer um jogo desses em primeira pessoa, tem sim. Tomara que seja bom”, opinou um usuário.

Confira mais reações:

