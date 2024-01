Seja bem-vindo de volta à Barbielândia! A Warner Bros anunciou, nessa quarta-feira (24/1), a reestreia de ‘Barbie’ nos cinemas. O filme já está disponível em diversas salas do Brasil, uma delas em BH.

‘Barbie’ estreou em meados de 2023 e se tornou um fenômeno mundial. Entre os diversos recordes batidos pelo longa dirigido por Greta Gerwig está o de bilheteria, em que arrecadou U$ 1,4 bilhão.

O filme da boneca mais famosa do mundo é ambientando na Barbielândia, um mundo perfeito em que as mulheres mandam, enquanto os Ken vivem em função de agradar as donas do local. Tudo muda quando a Barbie estereotipada (Margot Robbie) parte para o mundo real ao lado de Ken (Ryan Gosling), em busca da verdadeira felicidade.

Na capital mineira, o filme está disponível no BH Shopping. A sessão é legendada e começa às 18h40.

A reestreia vem dois dias depois de o Oscar anunciar seus indicados e revoltar parte do público, deixando a diretora Greta Gerwig de fora da disputa de direção e Margot Robbie, na premiação de melhor atriz.

O longa foi indicado em Melhor Filme, Figurino, Ator Coadjuvante (Ryan Gosling), Atriz Coadjuvante (America Ferrera), Roteiro Adaptado, Música (“I’m Just Ken”, de Ryan Gosling, e “What Was I Made For?”, de Billie Eilish) e Design de Produção.