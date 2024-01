A HBO Max vai passar a se chamar Max. A mudança foi anunciada nessa quarta-feira (24/1) e já tem data para ocorrer no Brasil: 27 de fevereiro. O serviço de streaming ganhará mais títulos no catálogo.

“Mais possibilidades do que nunca! Suas séries favoritas, filmes premiados, conteúdos originais exclusivos, histórias para ver com toda a família. Definitivamente, muito mais a ver”, diz a publicação nas redes sociais da empresa. Segundo a Warner, além do acervo da HBO, a plataforma contará com produções da Warner Bros., Universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids e Adult Swim.

O Max também exibirá filmes da Sony Pictures, eventos ao vivo e produções originais locais. Ao todo, o catálogo terá mais de 37 mil horas de conteúdo, o que é mais do dobro do que está disponível atualmente na HBO Max. Os grandes sucessos do streaming continuarão no acervo, como ‘Game of thrones’, ‘Harry Potter’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Looney tunes’, ‘Rick and Morty’, ‘Largados e Pelados’ e ‘90 dias para casar’.

A mudança para Max já aconteceu nos Estados Unidos, no meio do ano passado. Com a integração do conteúdo da Discovery, o Discovery+ será descontinuado. Mas a data ainda não foi anunciada. Os atuais assinantes da HBO Max vão ser transferidos automaticamente para o novo streaming, ou terão que passar por um processo de apenas dois cliques para acessar a plataforma.

A mudança não afeta os canais fechados do grupo, como HBO, HBO2, Discovery e Discovery Kids, que continuarão disponíveis. A estratégia é fazer o Max se tornar a segunda maior plataforma de streaming no Brasil, posição que já ocupa nos Estados Unidos.

Planos do Max

Ao todo, os assinantes terão três opções de planos para assinar o Max. Todas elas têm opções de pagamento mensal ou anual via cartão de crédito. O plano anual permite um desconto de até 36%. Os assinantes da HBO Max vão manter os preços atuais por tempo limitado e podem aproveitar a oferta de 50% para manter a assinatura.

Confira os planos e preços do Max:

Plano Básico com Anúncios

Dispositivos simultâneos: até dois dispositivos;

Resolução: o conteúdo estará disponível em resolução Full HD;

Valores: R$ 29,90 (mês) e R$ 225,90 (ano).

Plano Standard



Dispositivos: até dois dispositivos;

Resolução: o conteúdo estará disponível em resolução Full HD;

Reprodução offline: até 30 downloads de conteúdo para visualização offline;

Valores: R$ 39,90 (mês) e R$ 357,90 (ano).

Plano Platinum