A mexicana Montserrat Benavides resolveu pôr um ponto final em seu casamento um dia após contrair matrimônio. Isso porque, em vez de ir para a lua de mel, o marido dela decidiu sair para festejar com os amigos. Ela e o noivo se casaram em janeiro de 2023.











Após a cerimônia religiosa, o casal liderou um cortejo até a festa, de onde seguiriam para um hotel. Mas ela chegou sozinha. Foi então que ela resolveu deixar a aliança e os papéis do casamento no quarto do hotel. "Minha noite de núpcias não existiu. Cansada desse assunto e de ver que seus amigos sempre estariam à frente, fui para minha casa", afirmou.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ela foi pra casa da mãe, que a aconselhou e recomendou que ela reconsiderasse o divórcio, já que o marido é um homem bom e que a ama. A mãe ainda disse que aquele momento era apenas imaturidade.





O noivo também conversou com ela e, juntos, eles chegaram ao acordo. O casal passou mais uma noite no hotel para a lua de mel, além de começar a fazer terapia de casal para resolver os problemas.

“Isso é para que saibam que nem tudo é real nas redes sociais e que nada é perfeito. O casamento é difícil, não é perfeito, e tive que aprender isso no primeiro dia em que me casei”, disse em um de seus vídeos.





Atualmente, os dois estão juntos. Em vários vídeos, ela mostra que os dois seguem apaixonados.